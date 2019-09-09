أطلق النار منه طفل يبلغ 9 سنوات.. إيقاف مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن في حفل زفاف بحفر الباطن

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية إيقاف مالك السلاح الذي أودى بحياة مواطن بعد تعرضه لإطلاق نار عشوائي في حفل زواج بحفر الباطن يوم الجمعة الماضي. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن الجهات الأمنية باشرت مساء يوم الجمعة الماضي بلاغاً عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف نتج عنه وفاته.

وأضاف أنه جرى إيقاف مالك السلاح، حيث اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر 9 سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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