عاجل اليمن : الجميلة علا الفارس ترتدي العلم اليمني أثناء قراءة الأخبار على قناة الجزيرة .. وتستقبل رسالة تلهب المشاعر من شخصية يمنية بارزة.. شاهد (صورة+نص الرسالة)

شكرا لقرائتكم خبر عن الجميلة علا الفارس ترتدي العلم اليمني أثناء قراءة الأخبار على قناة الجزيرة .. وتستقبل رسالة تلهب المشاعر من شخصية يمنية بارزة.. شاهد (صورة+نص الرسالة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت المذيعة “علا الفارس” من على قناة الجزيرة وهي ترتدي ملابس تحمل ألوان الجمهورية اليمنية.

ملابس المذيعة الجديدة في قناة الجزيرة، عبر عنها كثير من اليمنيين بالفخر والامتنان.

ووجه الصحفي اليمني المقيم بتركيا محمد المقبلي رسالة لمذيعة قناة الجزيرة علا فارس على خلفية رؤيتها في النشرة مُرتدية علم اليمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للإعلامية الاردنية علا الفارس المنظمة حديثا لقناة الجزيرة، وهي ترتدي ملابس بالوان علم الجمهورية اليمنية.

نص الرسالة..

الى الروح اليمنية العالية لعلا فارس

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عزيزتي علا فارس .. قبل سنوات حدثني صديق عنك عن مذيعة باهية الملامح لايليق بها الا ان تحمل وردة الثورة وشعلتها كان صديقي ثائر متحمس يظهر كثيراً على قناة الجزيرة ويرى فيها رئة جيدة مهمة في الشرق المختنق بالبراميل المتفجرة والثورات المضادة وحكم العسكر ولاتخلو أي رئة من التصلبات والكحة التي توجع صدور الأوطان والدول

لا ادري لماذا تحمست اليوم ان بعث اليك رسالة بطريقة تقليدية اتقمص فيها مراهق في قرية امتلك باقة نت يقرأ الروايات في محراس البن ويحاول ان يلفت الانتباه لنيل اعجاب الآخرين بما يكتب والحديث عن جمال الملامح وتصالح جمال المظهر مع جمال الجوهر وليس ثمة ما يفعل ذلك مثل الروح والحرية

من الجيد ان اشرح اني كتبت رسالة على عجل لم أتمكن من السفر الى غازي عنتاب اقصى تركيا بسبب سوء الأحوال الجوية وهذا يعني ان رحلتي سيتم تأجيلها ليوم غداً ان تمت .. عدت الى منزلي بعد ان انشغلت بحملة الكترونية مناهضة لمن الحقوا الأذى ببلادي ابو ظبي والرياض .. بدأت كتابة هذه الرسالة لست محضر لافكار مسبقة على الاطلاق ولكني سأجعلها تتداعى وانطلق الى آخر نقطة اصل اليها بكل عفوية

بهذه الروح اليمنية العالية ياعلاء تتوشحين علم بلد معذب وجريح قصدتي ذلك او لم تقصدي كلما فعلتي انك منحتي جزء من اليمنيين مرهفي الحس وهم كثر ليلة لها علاقة بالخيال والهاجس الكتابي وهذا امر جيد وانا المشغول بالقضية اليمنية كثيراً وضعت اصابعي على لوحة الكيبورد لكي أكون اول من يكتب وصلت الرسالة او لم تصل

يالهذا العالم الجميل الذي يسكنك يكتنزك علم اليمن الزاهي باهية بملامحك كما لو انك ترنيمة الشمس احد القصائد الخالدة في الحضارة اليمنية القديمة

تظهرين بوجه منحوت بعانية عليا كقطعة قمرية في صنعاء القديمة ولمعة عينيك المفتوحة ذات الجمال الأخاذ مثل ذهب خالص لاخليط فيه وكأن الكحل يبتسم في عينيك تعلق بها كفارس مظفر يمتطي جواده العظيم ويسيربلا كوابح بلا عثرات وبلا حفريات كانت صغيرة او كبيرة

في عيني الان خليط من كل شيء من الدهشة من العاطفة الوطنية وغيرها وانا أرى علم بلادي في يتأنث وكما هي العبارة الخالدة لابن عربي ” كل ما لاروح له لايعول عليه وكلما لايؤنث لايعول عليه ” كما هذه التي يحيط بها العلم اليمني الجمهوري مثل جزيرة فيعول عليها روحيأ وانثوياً

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وفي الختام ياعزيزتي خالص التحايا اليمنية وقد اصبح العلم اليمني عشك المؤقت يلفك كما تلف الأعشاش صغار العصافير بينما نتحسس بلادنا كما تتحسس الطيور ريش عصافيرها و بيضها وصغارها لعلنا الذين ذهبنا قسراً الى المنفى ان نعود الى شجرة الحرية كما تفعل العصافير كلما دنا الليل في لحظة ايابها فهل ثمة أياب لمن طال ليلهم

محمد المقبلي ـ يمني مقيم في تركيا