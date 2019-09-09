عاجل اليمن : طرد ‘‘النخبة’’ من المثلث الرابط بين عدن وحضرموت .. وقوات الجيش تحكم السيطرة .. والإمارات تستسلم وتقنع مليشياتها بالمغادرة

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عدن - ياسمين التهامي - نتشرت ظهر اليوم الاحد قوة عسكريه تتبع الجيش في عدد من نقاط النخبة سابقا في مديرية رضوم محافظة شبوة.

و أفاد شهود عيان من بلدة عين بامعبدة الساحلية جنوب شبوة بأن القوة سيطرت على مثلث العين الرابط بين شبوة و حضرموت و عدن .

و يأتي هذا الانتشار بعد يوم واحد من زيارة وفد إماراتي لمعسكر العلم شمال عاصمة المحافظة عتق .

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