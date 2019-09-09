عاجل اليمن : أجمل فتاة سعودية في 2019 تخطف الأنظار بإطلالة جريئة للغاية (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل فتاة سعودية في 2019 تخطف الأنظار بإطلالة جريئة للغاية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد خبيرة التجميل السعودية يارا النملة، واحدة من أشهر السعوديات اللاتي اقتحمن عالم الشهرة بالعمل في عالم المكياج والموضة؛ حيث فتحت الأبواب أمام المرأة السعودية للظهور في أي مجال.

وقد أشعلت يارا مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بصورها خاصة وأنها تبلغ من العمر 24 عاماً فقط، إلا أنّها استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، ورشحها بعض المعلقين على صورها لتكون أجمل فتاة سعودية للعام 2019 بحسب مجلة "سيدتي".

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ولهذا نستعرض بعض المعلومات عن يارا النملة في سطور:

يارا ابراهيم النملة، اسمها الكامل، وتبلغ من العمر 24 عاماً، كانت من بين الفتيات السعوديات اللاتي طمحن ليكنّ من بين أشهر الفتيات في المملكة العربية السعودية، وفي العالم العربي.

تألقت النملة في عالم المكياج والموضة، وفي مجال الأكسسوارات؛ حيث تقوم بنشر كل جديد على صفحتها الخاصة في موقع إنستجرام.

ودشن رواد مواقع التواصل هاشتاج "يارا النملة أجمل سعودية"، وأثارت جدلًا بين مؤيد ومعجب بإطلالتها؛ حيث انتقدها الفريق الآخر متهماً إياها بالجرأة واعتبرها مخالفة للعادات والتقاليد.