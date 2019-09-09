الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعًا لمناقشة تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة

رأس الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وعدد من مديري الجهات الخدمية بالمنطقة، لمناقشة سُبل تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة في تنفيذ المشاريع والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدّمة لسكان وزوار المحافظة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، كما تطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا التنموية واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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