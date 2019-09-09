إتلاف طن من الأغذية الفاسدة وغلق 88 محلًا في عسير

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 1000 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، عن أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي قوله: إنَّ الأمانة أتلفت 1207 كيلو جرامات من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى رصد نحو 607 مخالفات صحية بجانب إغلاق 88 محلًا مخالفًا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 913 جولة ميدانية قام بها المراقبون منذ انطلاق حملة «غذاؤكم أمانة».

وأضاف الحميدي أنَّ المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوّعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

يُذكر أنّ أمانة عسير تستقبل أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين والمقيمين عبر خدمة البلاغات الموحدة «940».