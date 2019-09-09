أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 1000 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، عن أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي قوله: إنَّ الأمانة أتلفت 1207 كيلو جرامات من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى رصد نحو 607 مخالفات صحية بجانب إغلاق 88 محلًا مخالفًا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 913 جولة ميدانية قام بها المراقبون منذ انطلاق حملة «غذاؤكم أمانة».
وأضاف الحميدي أنَّ المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوّعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.
يُذكر أنّ أمانة عسير تستقبل أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين والمقيمين عبر خدمة البلاغات الموحدة «940».
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف طن من الأغذية الفاسدة وغلق 88 محلًا في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.