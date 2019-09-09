حرس الحدود يحبط تهريب 12,5 طن حشيش و16 مليون حبة مخدرة

أسفرت المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال عام 1440هـ، عن إحباط محاولات تهريب ما يقارب 12,5 طن من الحشيش المخدر و16 مليون حبة مخدرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني قوله إنه تم إحباط محاولات تهريب ما مجموعه 12 ألفًا و420 كيلوجرامًا و62 جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و16 مليونًا و143 ألفًا و365 قرص أمفيتامين مخدر، والقبض على المتورطين البالغ عددهم 422 شخصًا؛ وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث أنَّ رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.