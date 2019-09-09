بالصور.. إعادة فرش صحن المطاف بالمسجد الحرام بأكثر من 1200 سجادة

أعادت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية -ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام- فرش صحن المطاف بالسجاد؛ حيث تم فرش ما يقارب 1200 سجادة؛ ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام الصلاة في صحن المطاف بكل يسر وسهولة؛ وذلك بعد انتهاء موسم الحج.

وقال مدير الإدارة نايف بن ذياب الجحدلي، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اطلعت عليه «عاجل»، اليوم الاثنين؛ إن الإدارة العامة فرشت صحن المطاف بالسجاد بعد انتهاء موسم الحج؛ إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام الدكتور سعود الشريم، وبمتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني؛ أن الإدارة فرشت صحن المطاف وأروقته بما يقارب 1200 سجادة، إضافةً إلى 16 ألف سجادة تم فرشها في المسجد الحرام والساحات الخارجية والسطح، مع متابعة دائمة من خلال فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيبه وتنظيفه بمعدات حديثة في مواقعه، ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل والعناية بسجاد الحرم المكي الشريف.