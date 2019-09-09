محافظ جدة يتسلم تقرير الإنجازات الصحية.. ويوجه بالارتقاء بالرعاية

تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، تقرير إنجازات الشؤون الصحية بالمحافظة لعام 1440هـ، الذي قدمه مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي.

وتضمَّن التقرير -بحسب وكالة الأنباء السعودية- عرضًا موجزًا عن الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

واستعرض السيالي برامج وخطوات التحوُّل الرقمي؛ بهدف تمكين وتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة، والمشاركة المجتمعية مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

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كما اشتمل التقرير على إحصاءات المراجعين للمراكز الصحية لعام 1439هـ الذين بلغ عددهم مليونًا و989 ألف مراجع، كما بلغ عدد المراجعين مليونين و330 ألف مراجع لعام 1440هـ .

واطلع المحافظ على المشروعات المنجزة وعددها 15 مشروعًا، والجاري تنفيذها وعددها 31 مشروعًا، والمطروحة وعددها 40 مشروعًا، بما يُسهم في تطوير المستشفيات، إضافةً إلى الخطط المستقبلية لصحة جدة وسبل تطوير أداء الكادر الطبي لتقديم أفضل الخدمات؛ حيث أكد أهمية القطاع الصحي والارتقاء بالرعاية الصحية وتسخير الخدمات والإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين.

بدوره، عبر الدكتور السيالي عن شكره وتقديره الأمير مشعل بن ماجد على دعمه المستمر لصحة جدة واهتمامه بجودة الخدمات الصحية المقدمة.