أمانة الطائف تُكثّف جولاتها الرقابية وتُغلق محل أزياء نسائية

كثَّفت الفرق الرقابية النسائية ببلدية غرب الطائف الفرعية، برنامجها الرقابي على محلات بيع الأزياء النسائية، ودور التزيين، ومحلات بيع مستلزمات التجميل داخل نطاق الفرع؛ للتأكُّد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المعروضات، ومطابقة التراخيص النظامية للأنشطة.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن أمانة الطائف، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّه تمّ إغلاق محل لبيع الملابس النسائية؛ لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط.
وشمل البرنامج الرقابي أكثر من 22 محلًا تمّ الوقوف عليها، كما تمّ ضبط مخالفات، منها بيع مواد مجهولة المصدر، عدم وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة، عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفات صحية أخرى.
وبيَّنت الأمانة، أنّ برنامج الرقابة النسائي، يأتي ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية على المنشآت التجارية، وتعمل الفرق النسائية بالبلديات الفرعية على الحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية، كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية؛ لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنشطة.
وأكَّد البيان، أنّ الأمانة تسعى من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز الرقابة البلدية، والحد من انتشار المخالفات.
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