صحة الرياض تناشد مدارس المنطقة بالتعاون مع فرقها لتنفيذ البرامج المطلوبة

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اجتماع لجنة الصحة المدرسية بالمنطقة، بحضور مديري الشؤون الصحية المدرسية في إدارات التعليم، وممثلين عن التجمعين الصحيين الأول والثاني في منطقة الرياض.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن صحة الرياض اطلعت «عاجل» على نسخة منه، بأن الاجتماع الذي عُقد بتوجيه المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري؛ شهد استعراض الخطة التشغيلية لإدارة الصحة المدرسية لهذا العام 1441هـ.

وأوضح البيان أن الاجتماع جاء ضمن الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للطلاب والطالبات داخل المدارس في منطقة الرياض.

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من جهته، أفاد مدير إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة الدكتور ناصر الصبيحي بأن الاجتماع استعرض الخطة التشغيلية لبرامج ومبادرات الصحة المدرسية في الفصل الدراسي الأول 1441هـ مع التركيز على برنامج الفحص الاستكشافي ومبادرة رشاقة وبرنامج تفقد البيئة المدرسية والمقاصف وبرنامج المدارس الصحية، ومناقشة آلية التنفيذ.

وأضاف أنه تم تأكيد دور المرشد الصحي في تنفيذ برامج الصحة المدرسية، وكان من توصيات الاجتماع التأكيد للمدارس بتسهيل دخول فرق الصحة المدرسية والتعاون معها لتنفيذ البرامج المطلوبة.

وأوصى الاجتماع بأهمية التعاون بين إدارة الصحة المدرسية بالرياض وإدارات التعليم في تنفيذ دورات تدريبية للكوادر التربوية العاملة في الإرشاد الصحي.

