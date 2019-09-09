توجيه من «تعليم الحدود الشمالية» لمنسوبيها بشأن التقاعد النظامي

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الاثنين، توجيهًا لمنسوبيها الذين بلغوا سنّ التقاعد.

وقالت الإدارة في التوجيه، الذي اطلعت عليه «عاجل»: «إدارة الموارد البشرية بتعليم الحدود الشمالية تدعو منسوبي التعليم (المعلمون والمعلمات– الإداريون والإداريات– المستخدمون والمستخدمات) ممَّن بلغوا سن التقاعد النظامي (60 عامًا) من هم من مواليد عام 1381 هـ، إرفاق صورة الهوية الوطنية مُسجّلًا عليها رقم الجوال للتواصل وإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية».

في شأنٍ آخر، أكَّد مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان بن إبراهيم العثمان، في الاجتماع الخاص باللجنة الخاصة بمبادرة المكاسب السريعة الطفولة المبكرة، ضرورة زيادة وحث أولياء الأمور على التسجيل في رياض الأطفال في الروضات المتاحة، بدلًا من الاستمرار على قوائم الانتظار في روضات ممتلئة ومناقشة التوسُّع في برنامج الطفولة المبكرة وتهيئة البيئة الجاذبة في المدارس المستهدفة .

وقال العثمان: إنَّ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الموجهة للتعليم يؤكّد على زيادة النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة الذين يمضون على مسار سليم من النمو في الصحة والتعلُّم والسلامة النفسية، مشدِّدًا على أنَّ تنمية الطفولة المبكرة تُوفِّر صلة ربط طبيعية بالأهداف الأخرى كذلك، بما فيها الحد من الفقر، والصحة والتغذية، والمساواة للنساء والفتيات، وإنهاء العنف.

وأضاف أنَّ تمكين جميع الأطفال الصغار من الحصول على خدمات ذات جودة تؤدي إلى تحسين مستوى صحتهم وتغذيتهم وقدرتهم على التعلُّم وسلامتهم العاطفية، ووصف التوسُّع في فصول الطفولة المبكرة بأنّه خيار استراتيجي مهم في وزارة التعليم وهو من المبادرات الهامة التي أطلقتها الوزارة ضمن مبادراتها في خطتها الاستراتيجية المرتبطة في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتبط ببرنامج جودة الحياة والذي لا غنى عنه لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.