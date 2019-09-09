مذكرة تفاهم بين إمارة الجوف وصندوق الأمير سلطان لـ«تمكين المرأة»

شهد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة التفاهم بين إمارة المنطقة، مثَّلها وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، ومثّله حسن بن علي الجاسر الرئيس التنفيذي.

وتضمَّنت بنود الاتفاقية، حسب وكالة الأنباء السعودية، تفعيل برامج تمكين المرأة في المنطقة، عن طريق مبادرة «قافلة المرأة»؛ تحقيقًا لما جاءت به رؤية 2030، التي ستنطلق في الثالث من فبراير المقبل، وتطوير كفاءات الشباب من الجنسين وتهيئة القيادات، ودعم برامج ومشاركات المرأة في تنمية المجتمع، وتشجيع المرأة السعودية على الإبداع والتميز في المجالات التي تناسبها كافة، وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في التنمية، وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتشجيعها على الإبداع والتميُّز في المجالات التي تتناسب معها.

كما تنص الاتفاقية على دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإطلاق مبادرة قافلة المرأة لنشر ثقافة التنمية الذاتية لدى المرأة.

وأعرب أمير الجوف، عن شكره صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتمكين المرأة، والدور المهم الذي يقوم به لإعداد جيل رائد يمتلك القدرات والمهارات اللازمة لقيادة وصناعة المستقبل، والعمل على تمكين المرأة وتذليل العقبات التي تواجهها، وإيجاد الحلول في شتى المجالات لتفعيل دورها التنموي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ الاتفاقية تعمل ضمن أربعة مسارات رئيسية، هي دعم الشباب وتهيئة القيادات، وتنمية المرأة، ومسار التنمية الاقتصادية، وتنمية قطاع الأسر المنتجة، معبرًا عن شكره الجزيل لأمير المنطقة على دوره في دعم كل الأنشطة النسائية في المنطقة.