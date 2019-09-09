الكهموس يؤكّد أهمية التعاون الخليجي المشترك في مكافحة الفساد

أكَّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم الاثنين، أهمية استمرار العمل المشترك وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس بما يحقّق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الذي عُقِد اليوم في سلطنة عمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقدّم الكهموس الشكر الجزيل لدولة سلطنة عُمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الترتيب لهذا الاجتماع، معربًا عن أمله لتحقيق تطلعات القادة بدول المجلس.