الحصيني يتوقّع تحسّنًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقَّع الخبير في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، تحسُّنًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «درجات الحرارة في الشمالية، تسجّل- ظهر اليوم الإثنين- حول منتصف الثلاثينات، بينما في باقي المناطق نهاية الثلاثينات، وهذا دليل على تحسُّن درجات الحرارة من أمس الأحد، ومتوقع استمرار هذا التحسُّن خلال الأيام المقبلة».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الإثنين، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ الحالة الجوية السابقة تتضمن مناطق: جازان، وعسير، والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

