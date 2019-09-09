

بريدة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, شكره وتقديره لمدير عام العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق بمناسبة تحقيق فرع الوزارة بالمنطقة المركز الأول في المؤشر العام على مستوى المملكة.

وقال سموه في خطاب شكر للدكتور المطلق : نشكركم ونثمن لكم ولزملائكم منسوبي ومنسوبات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة كافة هذا الإنجاز الذي يأتي امتداداً لحرص القيادة ـ أيدها الله ـ لتقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذا الوطن الغالي, ونسأل المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , ودوام العون والتوفيق.

مما يذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة حصل على هذا الإنجاز من خلال تقرير أداء المناطق لشهر أغسطس, الذي اشتمل على ارتفاع الإنجاز في الزيارات المستهدفة بنسبة 202,50% , والامتثال لقرارات التوطين بنسبة 97,69% , بالإضافة إلى ارتفاع أداء المفتشين بنسبة 79,18% , ليرتفع متوسط أداء المنطقة لنسبة 126,46%.

// انتهى //

16:28ت م

0196





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يشكر مدير فرع العمل بالقصيم لتحقيقه المركز الأول في مؤشر الأداء على مستوى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.