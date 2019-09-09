السعودية اليوم / وزير الصحة يستعرض في ديوانية "رأي" مستجدات برامج ومبادرات التحول



الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

استعرض معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجهود والخطط التي تنفذها الوزارة لتجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية ، مثمناً معاليه الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - .

وأشار خلال لقائه نخبة من كتٌاب الزوايا الصحفية وقادة الرأي وذلك في ديوانية الجمعية

كما أستمع معاليه إلى آراء الحضور ومقترحاتهم وأجاب على إستفساراتهم حيال العديد من الخدمات التي تقدمها الصحة .

// انتهى//

16:10ت م

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الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واساستعرض معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجهود والخطط التي تنفذها الوزارة لتجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية ، مثمناً معاليه الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - .وأشار خلال لقائه نخبة من كتٌاب الزوايا الصحفية وقادة الرأي وذلك في ديوانية الجمعية السعودية لكتٌاب الرأي إلى العديد من المنجزات التي حققتها الوزارة من خلال برامجها ومبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني ومنها برنامج أداء الصحة وتطبيق موعد وتطبيق صحتي ومركز صحة 937 ونظام وصفتي وغيرها التي أسهمت بحمد الله في تحسين خدمات الصحة وتلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق رغباتهم وبما يتماشى مع أهداف الصحة في رؤية 2030 .كما أستمع معاليه إلى آراء الحضور ومقترحاتهم وأجاب على إستفساراتهم حيال العديد من الخدمات التي تقدمها الصحة .// انتهى//16:10ت م0187

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