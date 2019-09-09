السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في المنتدى الإقليمي التاسع لحفظ الطبيعة



الكويت 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

تشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنتدى الإقليمي التاسع لحفظ الطبيعة الذي يعقد في دولة الكويت خلال الفترة 9 - 11 ستبمبر 2019م، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ويتيح المنتدى الفرصة لأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لبحث ومناقشة المواضيع الرئيسية لحفظ الطبيعة، كما يهيء للإعداد للمشاركة الفعالة في مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة القادم الذي سيعقد في فرنسا 2020م.

وتشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المنتدى ممثلة بمدير إدارة البيئة عادل محمد البستكي .

// انتهى//

15:52ت م

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