السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون



مسقط 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الخامس للجنة برئاسة معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان -رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون- الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وذلك في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في مدينة مسقط اليوم.

وفي مستهل الجلسة ألقى الشيخ المعولي كلمة أكد فيها العناية الفائقة التي توليها دول مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد انطلاقا من قيم الدين الاسلامي الحنيف وتنفيذا للرؤية الحكيمة لقادة دول المجلس بإرساء أسس الشفافية والنزاهة بما يحقق مبادئ العدل وسيادة القانون وتوجيه الموارد لخدمة مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس.

وقال معاليه: "إن تبادل الخبرات والتجارب من أبرز الأدوات التي تسهم في بناء الكفايات الوظيفية بما يعزز الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب المتابعة المستمرة للمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي في الجوانب المعرفية والقانونية والإجرائية على حد سواء، ولافتاً النظر إلى الندوات وورش العمل والزيارات التي تم تبادلها في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة المسؤولة عن حمياة النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

من جهته ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بما حققته لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس من إنجازات مشهودة في فترة قصيرة ومنذ تأسيسها قبل أربع سنوات، وما تقوم به من جهد متميز في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لقادة دول المجلس الذين طالما أبدوا اهتمامهم وحرصهم على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية إدراكا منهم بأن نجاح المسيرة التنموية الشاملة يستلزم أداء فاعلا وجادا لتحقيق البيئة الصحية التي تتجلى فيها الثقة التامة، وتتسم بالنزاهة الشاملة، ويتاح فيها التنافس الشريف، ولا تهضم فيها الحقوق، وهي متطلبات حيوية ولازمة لتعزيز المبادئ والأهداف التي تقوم عليها السوق الخليجية المشتركة التي نفخر اليوم بأنها تجسد نموذجا متميزا في عملنا الخليجي المشترك، وتسهم في توفير البيئة الآمنة المستقرة والمستدامة.

وقال: "إن مكافحة الفساد أصبحت اليوم قضية جوهرية يسعى المجتمع الدولي إلى وضع التشريعات والآليات اللازمة للتعامل معها والحد من أخطارها وتأثيراتها السلبية على المسيرة التنموية في دول العالم, مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون أدركت أهمية مواكبة هذه التوجهات والانضمام الى تلك المساعي، وحرصت على تعزيز جهودها لحماية النزاهة ومكافحة الفساد إيمانا منها بأن ذلك من شأنه أن يسهم في زيادة الانتاجية والنمو الاقتصادي، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من مكانة دول المجلس إقليميا ودوليا.

وأكد الدكتور الزياني أن دول مجلس التعاون تمكنت وبتوجيهات من قادة دول المجلس من مسايرة توجه المجتمع الدولي لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فبادرت بالانضمام الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وحرصت على تبني التشريعات الكفيلة بتحقيق العدالة وتطبيق الشفافية في التعاملات ما أسهم في تصاعد وزيادة معدلات الشفافية في دول المجلس، وتناقص وتراجع معدلات جرائم الفساد.

وقال: "إن دول مجلس التعاون بادرت باتخاذ العديد من التدابير التشريعية والإدارية والمالية اللازمة لتجريم الأفعال المتصلة بالفساد، وتطبيق معايير الحكم الرشيد والحوكمة، وتعزيز النزاهة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وملاحقة المفسدين ومعاقبتهم كافة، ووضع القوانين الرادعة لهذه التصرفات، وتفعيل تطبيقها في المحاكم، مشيرا إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز تعاونها المشترك في مجال تبادل المعلومات والتدريب وإنفاذ القانون ومساعدة وحماية الشهود، بالإضافة إلى نشر الوعي والتثقيف بشأن جرائم الفساد وتأثيراتها السلبية على المجتمعات الخليجية وتنميتها.

// انتهى //

15:52ت م

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