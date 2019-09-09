السعودية اليوم / وكيل محافظة أملج يدشن حملة السلامة "وعيكم .. نجاة "



أملج 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

دشن وكيل محافظة أملج مسعود مسلم الجهني اليوم ، حملة السلامة بمحافظة أملج تحت عنوان "وعيكم ..نجاة " التي تنظمها الادارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك لعام 1441 هـ بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات المنطقة ، بحضور مدير إدارة الدفاع

المدني بأملج الرائد خالد العروي .

وتهدف حملة "وعيكم ..نجاة " لرفع مستوى الوعي بأهمية التقيد باشتراطات السلامة بالمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي وتعزيز مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التقيد باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة من شتى المخاطر المحيطة من ضمنها المخاطر المنزلية ومخاطر المجازفة اثناء هطول الامطار والسيول .

كما تهدف الحملة للوقوف على دور المختص بأعمال السلامة والتأكد من إلمامه التام بمتابعة التعليمات التي تكفل فعالية وسائل السلامة في المواقع سواء كانت منشأة حكومية أو أهلية كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والاسواق والمولات التجارية والفنادق والشقق المفروشة

ودور الإيواء ، من خلال تنفيذ عدة برامج تم تحديدها بعناية مثل إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات وإقامة المعارض التوعوية وفق الخطة التي وضعتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة التي تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.

// انتهى //

15:46ت م

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