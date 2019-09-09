السعودية اليوم / مدير جامعة جازان يلتقي الطالبات المستجدات



جيزان 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، الطالبات المستجدات بالجامعة عبر الدائرة الصوتية.

وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور القحطاني بالطالبات المستجدات ، مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للاستماع للطالبات وتعريفهن بالجامعة وأنظمتها والإجابة على استفساراتهن والمساهمة في حل ما يعترض طريقهن من تحديات وصعوبات.

وجرى خلال اللقاء ، بحث مجالات الاستفادة من البرامج والخدمات التي تهتم بتنمية مجالات الإبداع والبحث العلمي في الوسط الطلابي ، إلى جانب مناقشة العوائق التي تواجه الطالبات فيما يتعلق بالعملية التعليمية والخدمات الجامعية.

وأكد معاليه أن الجامعة ستواصل مسيرة تحديث وتطوير خططها ومشاريعها على مختلف الأصعدة ، مؤكدًا حرص الجامعة على تسهيل الحياة الجامعية بتطوير أساليب التعلم وجوانب التحصيل العلمي ، لافتًا النظر إلى أن مخرجات الجامعة أثبتت جدارتها ومنافستها في سوق العمل.

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15:23ت م

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