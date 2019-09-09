السعودية اليوم / مقتل 5 ارهابيين في محافظة صلاح الدين العراقية



بغداد 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

نفذت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب العراقي بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي اليوم عملية انزال جوي في منطقتي "مطيبيجة" و"الصحراء" التابعتين لمحافظة صلاح الدين لملاحقة عناصر "داعش" الارهابي.

واسفرت العملية "وفق حصيلة اولية اوردها الجهاز المذكور اليوم "عن مقتل 5 ارهابيين, من بينهم انتحاريان, وتدمير عدة مضافات وكهوف وانفاق ومعسكر تدريب تابع لعصابات "داعش" الارهابي, فضلاً عن القبض على 9 ارهابيين اخرين.

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15:21ت م

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