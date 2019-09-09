خطب ودروس الحرمين الشريفين بـ16 لغة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضافت الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين 6 لغات جديدة هي: الإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية، إلى 10 لغات والمتمثلة في: الأردية، والإنجليزية، والفرنسية، والملايو، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، لترجمة خطب الحرمين الشريفين ومحاضراتهما ودروسهما ومطبوعاتهما.

وقال مدير الإدارة العامة للغات والترجمة، عماد باعقيل، إنَّ الرئاسة توفّر ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في جميع مشاريعها الدينية والتوعوية والإرشادية.

وأشار إلى ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على "FM"، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني، وأجهزة مخصصة للترجمة توزَّع على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين أو خطبة عرفة في الحج، علاوة على تطبيقات على أجهزة الجوال المخصصة لذلك.

ولفت إلى إمكانية استفادة جميع المسلمين من مشاريع الترجمة التي تقدمها الرئاسة العامة في أي مكان بالعالم.