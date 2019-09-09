شكرا لقرائتكم توضيح مهم من الخدمة المدنية حول إجازة اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-09 توضيح مهم من الخدمة المدنية حول إجازة اليوم الوطني متابعات الخليج 365 - الرياض أعادت وزارة الخدمة المدنية التأكيد على أن يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري سيكون عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين. Advertisements وقالت الخدمة المدنية: وفقًا لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الاثنين 23 سبتمبر. وأضافت الخدمة المدنية: وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر.







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