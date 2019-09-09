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ملكية الأجانب غير المؤسسين في تداول تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت حصة الأجانب غير المؤسسين في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر الحالي إلى 5.74% من إجمالي السوق، مقابل 5.69% في الأسبوع السابق، نتيجة عمليات شراء صافية بلغت نحو 1204 ملايين ريال خلال الأسبوع الماضي.
وقال بيان رسمي، نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الاثنين: إنَّ ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع المنتهي واصلت تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسيين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمستثمرين المؤسسيين.
وفيما يتعلق بملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودية، فقد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى 1.92% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقابل 1.90% في الأسبوع السابق.
وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 0.03 نقطة مئوية إلى 8.36% من إجمالي السوق.
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