حساب المواطن يستبق الدعم بتوضيح معنى الصرف تحت الإجراء

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حساب متابعات الخليج 365 يستبق الدعم بتوضيح معنى الصرف تحت الإجراء
متابعات الخليج 365 -الرياض
أوضح حساب متابعات الخليج 365 المقصود بكلمة الصرف تحت الإجراء التي تظهر في حسابات بعض المستفيدين.
وقال حساب متابعات الخليج 365 توضيحًا لهذه الكلمات أن الصرف تحت الاجراء تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم إيداع الدفعة الثانية والعشرين يوم الثلاثاء بتاريخ 10 سبتمبر.
وبحسب الجدولة الزمنية المسبقة يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا أو تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف اليوم العاشر مع إجازة رسمية.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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