محتالة تبوك ووكيلها يثير ضجة على تويتر .. احذر أحلام الثراء السريع

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدر وسم “محتالة تبوك ووكيلها”، الترند في المملكة خلال الساعات الماضية، وسط تحذيرات من المغردين من خطورة الاستجابة لمثل هذه الرسائل التي تستهدف سلب الأموال والنصب والاحتيال على الأبرياء.

جاء ذلك بعد وقوع عدد كبير من الضحايا لعملية نصب واحتيال على يد امرأة ووكيل لها في تبوك، بعد إيهام بتوظيف أموال الضحايا مقابل أرباح نصف سنوية تبلغ 10 أضعاف المبلغ، عبر ادعائهما أنها فرصة ذهبية بطريقة شرعية.

ونشرت إحدى المغردات عبر الوسم صورة لإعلان السيدة المحتالة بالمبالغ التي يتم دفعها لتعود لأصحابها 10 أضعاف بعد مرور 6 أشهر فقط.

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وعلقت على الوسم بقولها: “إعلان أبو ريالين أمانة كيف صدقتوه ؟!

وعلق آخر بقوله: “القانون لا يحمي المغفلين”.

فيما نشر مغرد نسخة من محادثة بين السيدة المحتالة وإحدى ضحاياها وكتب عليها: “إثبات لمماطلتهم في رد حقوقنا والرد الغير لائق وكأننا أصحاب حاجة ولا مراعاة لظروف الغير وأسلوب هجومي وفي الأخير لا جدوى لحقوقنا نريد إنصافنا”.

وطالب آخرون عبر الوسم من الجهات المعنية وضع حد لهذه الممارسات، وعمليات النصب والاحتيال التي يلجأ إليها البعضُ لتحقيق الثراء السريع على حساب الغير.