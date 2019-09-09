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إغلاق مخرج المدينة المؤدي لطريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، اليوم الاثنين، تنبيهًا يفيد بإغلاق مخرج (طريق المدينة المتجه من الشمال إلى الشرق والمؤدي لطريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز) في محافظة جدة.
وأهاب المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقائدي السيارات ضرورة أخذ الحيطة والحذر واستخدام طرق بديلة.
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