“الخدمة المدنية”: الأحد 22 سبتمبر عطلة رسمية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الإثنين، أنه وفقًا لما نصّت عليه المادة (128) من ⁧اللائحة التنفيذية⁩ للموارد البشرية في ⁧الخدمة المدنية، سيكون يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، عطلة رسمية.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “الأحد 22 سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الإثنين، وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء 24 سبتمبر”.