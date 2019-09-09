الان تتابع “الخدمة المدنية”: الأحد 22 سبتمبر عطلة رسمية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الإثنين، أنه وفقًا لما نصّت عليه المادة (128) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، سيكون يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، عطلة رسمية.
وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “الأحد 22 سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الإثنين، وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء 24 سبتمبر”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الخدمة المدنية”: الأحد 22 سبتمبر عطلة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.