شكرا لقرائتكم خبر عن توصية هدم مبنى التلفزيون «القديم».. متفق عليها منذ 11 شهراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في وقت حاولت جهات حكومية التنصل من قرار هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون «العتيق» بجدة، يتواصل الجدل حول الجهة أو الجهات المعنية بإصدار قرار الهدم، أو التوصية بإزالة المبنى، اطلعت "الخليج 365" على بيان صادر قبل نحو 11 شهراً من لجنة المباني الآيلة للسقوط التابعة للإدارة العامة للطوارئ والكوارث في أمانة جدة، كشف اتفاق أعضاء اللجنة على أن تقوم أمانة محافظة جدة بمخاطبة هيئة الإذاعة والتلفزيون لاستكمال الإجراءات لإزالة المبنى تحت إشراف هندسي.

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البيان الذي اطلعت عليه "الخليج 365"، الصادر في تاريخ 1440/2/20 جاء فيه أنه تم عقد اجتماع لأعضاء لجنة المباني الآيلة للسقوط، (مندوبو كل من الشركة السعودية للكهرباء بجدة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة، الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة، إدارة مرور محافظة جدة، ورئيس اللجنة مندوب أمانة محافظة جدة)، بشأن الوقوف على المبنى القديم لهيئة الإذاعة والتلفزيون الواقع بشارع الملك خالد بحي النزلة اليمانية/2.

ووفقا للبيان، فقد اطلع أعضاء اللجنة على التقرير الفني الصادر من استشاري الأمانة حيال مبنى الإذاعة والتلفزيون القديم بجدة، إذ أفاد التقرير بوجود نسبة عالية من الرطوبة والنشع للعناصر الإنشائية إضافة إلى نسبة عالية جداً من صدأ حديد التسليح بـ«البدروم»، وكذلك وجود نسبة عالية من الصدأ بحديد التسليح للأسقف للعناصر الإنشائية بكامل المبنى وتساقط للغطاء الخرساني للأسقف.

ويوصي التقرير الذي وقع عليه أعضاء اللجنة، بإزالة المبنى لعدم جدوى الترميم، واتفق الأعضاء المجتمعون على أن تقوم أمانة محافظة جدة بمخاطبة هيئة الإذاعة والتلفزيون لاستكمال الإجراءات لإزالة المبنى تحت إشراف هندسي بعد توفير كافة وسائل السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.