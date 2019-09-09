شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 12.4 طن حشيش و16 مليون حبة مخدرة خلال عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال عام 1440، عن إحباط محاولات تهريب نحو 12 طناً ونصف الطن من الحشيش المخدر و16 مليون حبة مخدرة.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه تم إحباط محاولات تهريب ما مجموعه 12.420.62 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر، و16.143.365 قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 422 شخصاً، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.