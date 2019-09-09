السعودية | السعودية.. طفل يطلق النار في زفاف ويردي مواطناً

شكرا لقرائتكم السعودية.. طفل يطلق النار في زفاف ويردي مواطناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بأن الجهات الأمنية باشرت مساء الجمعة الموافق 1441/1/7 بلاغاً عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف، ما نتج عنه وفاته، حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر 9 أعوام بإطلاق النار منه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر.