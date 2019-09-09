، مدير تعليم مكة يتفقد مدرسة مشتركة بين الطلاب والطالبات ،

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تفقد مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، إحدى المدارس المشتركة في مكة، والتي شهدت أمس الأحد، تكدساً للطلاب أمام بوابتها.
وعلى ضوء ذلك، وقف مدير تعليم مكة ميدانياً على مدارس حي ولي العهد؛ للالتقاء بقيادات المدارس والتأكد من سلامة الإجراءات لانصراف الطلاب والطالبات في المدارس المشتركة.
واستمع لملاحظات الطلاب وتطلعات الأهالي نحو توفير المزيد من المباني في ظل الدعم اللامحدود للتعليم في بلادنا الغالية.
وقال المتحدث باسم إدارة تعليم مكة المكرمة، طلال الردادي، لـ"الخليج 365": تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول التجمع الطلابي لدخول إحدى المدارس المشتركة في مخطط ولي العهد، وعلى الفور باشرت الإدارة ميدانياً الوقوف على الأمر وتم احتواء الموقف باتخاذ اللازم وجرت معالجته في حينه واتخذت جميع الأسباب التي تضمن عدم حدوثها مرة أخرى.
وكان مقطع "فيديو" تدوال، أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الطلاب خلال الفترة المسائية، وهم يقفون أمام إحدى المدارس المشتركة في مكة ينتظرون دخولهم بعد تأخر خروج الطالبات والمعلمات منها.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 02:58 PM
للتأكد من سلامة الإجراءات بعد أن شهدت تكدساً أمام بوابتهامدير تعليم مكة يتفقد مدرسة مشتركة بين الطلاب والطالبات
تفقد مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، إحدى المدارس المشتركة في مكة، والتي شهدت أمس الأحد، تكدساً للطلاب أمام بوابتها.
وعلى ضوء ذلك، وقف مدير تعليم مكة ميدانياً على مدارس حي ولي العهد؛ للالتقاء بقيادات المدارس والتأكد من سلامة الإجراءات لانصراف الطلاب والطالبات في المدارس المشتركة.
واستمع لملاحظات الطلاب وتطلعات الأهالي نحو توفير المزيد من المباني في ظل الدعم اللامحدود للتعليم في بلادنا الغالية.
وقال المتحدث باسم إدارة تعليم مكة المكرمة، طلال الردادي، لـ"الخليج 365": تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول التجمع الطلابي لدخول إحدى المدارس المشتركة في مخطط ولي العهد، وعلى الفور باشرت الإدارة ميدانياً الوقوف على الأمر وتم احتواء الموقف باتخاذ اللازم وجرت معالجته في حينه واتخذت جميع الأسباب التي تضمن عدم حدوثها مرة أخرى.
وكان مقطع "فيديو" تدوال، أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الطلاب خلال الفترة المسائية، وهم يقفون أمام إحدى المدارس المشتركة في مكة ينتظرون دخولهم بعد تأخر خروج الطالبات والمعلمات منها.
، مدير تعليم مكة يتفقد مدرسة مشتركة بين الطلاب والطالبات ،
المصدر : الخليج 365
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