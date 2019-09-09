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أعادت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام فرش صحن المطاف بالسجاد, حيث تم فرش أكثر من 1200 سجادة ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام الصلاة في صحن المطاف بكل يسر وسهولة, وذلك بعد انتهاء موسم الحج.
وذكر مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، أن الإدارة العامة فرشت صحن المطاف بالسجاد بعد انتهاء موسم الحج, إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام ومتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.
وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني: الإدارة فرشت صحن المطاف وأروقته بما يقارب 1200 سجادة، إضافة إلى 16 ألف سجادة تم فرشها في المسجد الحرام والساحات الخارجية والسطح.
وأشار إلى المتابعة الدائمة من خلال فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيبه وتنظيفه بمعدات حديثة في مواقعه ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل والعناية بسجاد الحرم المكي الشريف.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 02:39 PM
بعد انتهاء موسم الحج.. وفرق ميدانية تتولى المتابعة
أعادت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام فرش صحن المطاف بالسجاد, حيث تم فرش أكثر من 1200 سجادة ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام الصلاة في صحن المطاف بكل يسر وسهولة, وذلك بعد انتهاء موسم الحج.
وذكر مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، أن الإدارة العامة فرشت صحن المطاف بالسجاد بعد انتهاء موسم الحج, إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام ومتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.
وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني: الإدارة فرشت صحن المطاف وأروقته بما يقارب 1200 سجادة، إضافة إلى 16 ألف سجادة تم فرشها في المسجد الحرام والساحات الخارجية والسطح.
وأشار إلى المتابعة الدائمة من خلال فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيبه وتنظيفه بمعدات حديثة في مواقعه ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل والعناية بسجاد الحرم المكي الشريف.
، إعادة فرش صحن المطاف بأكثر من 1200 سجادة ،
المصدر : الخليج 365
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