“الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير “فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود”...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن إعلان الديوان الملكي السعودي، عن وفاة المغفور له بأذن الله سمو الأمير “فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود”، وأوضح البيان أن سمو الأمير وافته المنية مساء أمس الأحد 9/1/1441 هجري، الموافق 8/9/2019 وأن الجنازة ستكون اليوم الإثنين 9/9/2019.

أعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة ستكون اليوم الإثنين 9/9/2019، الموافق 10/1/1441 هجري، في جامع الأمام /تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

نص بيان الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير فيصل

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بيان الديوان الملكي جاء كالأتي.

“أنتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير “فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود” وسيصلى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر، في جامع الأمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته وإن لله وإنا إليه راجعون”

الأمير الراحل فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.

الأمير فيصل هو نجل الأمير فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود الأمير السابق لمنطقة القصيم، الذي رافق المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود، في توحيد المملكة خاصة الحجاز، والراحل من مواليد مدينة الرياض عام 1946 ميلادي، وأتم تعليمه الجامعي عام 1970 ميلادي.

المناصب التي شغلها الأمير الراحل فيصل بن فهد بن مشاري