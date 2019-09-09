دبي - بواسطة محمد فارس كشفت موظفة الاستقبال، التي دخلت في شجار مع أحد العملاء بأحد فنادق محافظة صبيا في منطقة جازان، تفاصيل جديدة عن الواقعة.
وأوضحت الفتاة وفقاً لـ"العربية"، أن ما حدث منها هو ردة فعل طبيعية للدفاع عن نفسها، بعد أن تحرش بها الرجل لفظياً، حيث قامت بإلقاء القهوة عليه، قبل أن يقوم بقذفها بعدد من الملفات، ومن ثم الدخول إلى مكتبها والاعتداء عليها بيده، حيث أُصيبت بكدمات.
وأضافت أنها لا تسمح لأي أحد أن يحكم على تصرفها من خلال فيديو، حيث إنها لا يمكن أن تتحكم في أعصابها في مثل هذه المواقف، واضطرت لأن يكون لها موقف وتدافع عن نفسها.
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ولفتت إلى أنها تعيش حالة نفسية سيئة، نتيجة ما تعرضت له من ألم وأذى، وابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول المقطع، مبينةً أنها منفصلة عن زوجها وتعول طفلاً، وتعمل في هذا الفندق منذ 8 أشهر.
وأشارت إلى أن مالك الفندق وقف بجانبها وأوكل لها محامياً، ولم يتركها حتى أنهت الإجراءات في الشرطة والمستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر موظفة "فندق صبيا": الرجل تحرش بي لفظياً.. وما حدث مني ردة فعل للدفاع عن النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.