توقيف مالك سلاح استخدمه طفل وأودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف

دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (الدمام)

صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية باشرت مساء يوم الجمعة الموافق 1441/1/7 بلاغاً عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف، ما نتج عنه وفاته، حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر.

شاهد: الزعيم الكوري يشرف على تجربة "قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات"

من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: لحظة انهار جزء من جبل "فيسلمانن" في النرويج انهار الجزء الأكثر اضطرابا من جبل "فيسلمانن" غرب النرويج مساء الخميس، قبل التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. حيث انتظر هذا الحدث كل من المجتمع المحلي والجيولوجيين منذ خمس سنوات. وأبدى رئيس بلدية راوما، لارس أولاف هوستاد ارتياحه. وأمل في نهاية عمليات الإخلاء العديدة التي حدثت في المنطقة. لعدة سنوات، خشي الجيولوجيون والسكان المحليون من حدوث انهيار جزء من جبل مانين النرويجي في بلدية راوما. يبلغ ارتفاع الجبل 1294 مترا، في رومسدال غرب النرويج، وقد تحرك بشكل خطير مرارا وتكرارا، وتم إخلاء المنازل القريبة 16 مرة منذ عام 2014. وتم بث الانهيارمباشرة على شاشة التلفزيون النرويجي. وأكد الجيولوجيون صباح الجمعة أن قطعة طولها حوالي 50 مترا انفصلت عن الجبل. للمزيد على يورونيوز: محادثات بين ترامب وماكرون وملف إيران النووي على الطاولة تعرف على صبنجة التركية.. وجهة سياحية جديدة للعرب تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب Euronews (Ar)

هواوي تكشف النقاب عن " كيرين 990" أحدث شريحة اتصالات قبيل إعلانها عن أحدث هواتفها الذكية، كشفت شركة هواوي الصينية اليوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، ضمن فعاليات معرض برلين IFA 2019 عن شريحة اتصالات عرفت بـ"كيرين 990"، من إنتاج شركة HiSilicon المملوكة لشركة هواوي العالمية. ومن المقرر أن تكون هذه الشريحة قلب سلسلة هواتف Mate 30 المتوقع إطلاقها في ميونيخ بألمانيا بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول، وسلسلة P40 المقرر إطلاقها في وقت لاحق. ويحتوي معالج كيرين على أكثر من 10 مليارات ترانزستور في حجم الأظفر، ويتوقع أن تضمن هذه الشريحة لهاتف "ميت إكس" سرعة خارقة. وتدعم هذه الشريحة تقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5G". وتقول الشركة المصنعة إن كيرين 990 تتفوق على غيرها من الشرائح المنافسة من حيث الأداء وحفظ الطاقة، إضافة إلى قدراتها الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور وتسجيل الفيديو . ولكن مع اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، من غير الواضح ما إذا كان يمكن لجهاز Mate 30 استخدام نظام التشغيل أندرويد. وتمنع العقوبات الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا إلى هواوي دون موافقة الحكومة. يستقطب المعرض السنوي للإلكترونيات الاستهلاكية IFA، الذي فتح أبوابه اليوم الجمعة أكثر من 240000 زائر في كل عام، ومن المقرر أن يستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر/أيلول. للمزيد على يورونيوز: هواوي ترد على اتهامات بسرقة تصميم الكاميرا البانورامية "إنفيجن 360" هواوي تكشف عن نظام تشغيل جديد لهواتفها النقالة لمنافسة أندرويد أمريكا تمنح هواوي ثلاثة أشهر إضافية قبل الحظر تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: Euronews (Ar)

تعرف على صبنجة التركية.. وجهة سياحية جديدة للعرب بحيرة صبنجة، بحيرة مياه عذبة تبلغ مساحتها 45 كيلومترا مربعا في شمال غرب تركيا. تقع بين خليج إزميت وأدابازاري، وتحيط بها الجبال المغطاة بالغابات من جانبها الشمالي. يميزها جمالها الطبيعي، حيث أصبحت المنطقة واحدة من أفضل الوجهات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لسكان إسطنبول وحتى للسياح من خارج البلاد. ونظرا لقربها من البحر الأسود، تستفيد منطقة صبنجة من المناخ المحيطي الذي يتميز بصيف دافئ وشتاء بارد. كما أنها مكان مثالي للتزلج في فصل الشتاء. وتجذب المدينة سياحاً عرباً خاصة من المملكة العربية السعودية وقطر، ويضطر العديد منهم للحجز مسبقا قبل الوصول بأشهر، نظرا لامتلاء الفنادق وشقق الإيجار. للمزيد على يورونيوز: محادثات بين ترامب وماكرون وملف إيران النووي على الطاولة سائحة أمريكية تدفع ثمن طبق من الشاورما 2800 دولار في القدس تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO شاهد: الزعيم الكوري يشرف على تجربة "قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات" Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أسلحة من حول العالم في معرض "إيديكس 2018"

من القيادي