«تعليم جازان» تكشف حقيقة تعليق الدراسة وتفوض قادة المدارس باتخاذ القرار

أكد المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، أن الإدارة العامة تتابع مع الجهات المعنية الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان، عبر إدارة الأمن والسلامة، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه الإدارة العامة في حينه من إجراءات وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار عطيف إلى أن الصلاحيات ممنوحة لجميع قائدي وقائدات المدارس بالتنسيق مع مكاتب التعليم، لاتخاذ كافة الإجراءات الفورية الكفيلة بسلامة الطلاب والطالبات في مثل هذه الحالات، عبر تعليق الدراسة لبعض المدارس التي تتأثر بالأمطار أو يصعب الوصول إليها، وخاصةً في بعض القرى، مع إعداد تقرير يوثق تلك الحالات؛ علمًا بأن تعليمات الوزارة نصت أيضًا على التأكيد لأولياء الأمور أن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.

وبيَّن عطيف أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بعد أن رصدت تغريدات «كاذبة» تبنتها بعض الحسابات حول تعليق الدراسة بمنطقة جازان، بالإضافة إلى مقاطع مرئية «تنم عن جهل أصحابها وعدم معرفتهم بالنظام، وعن زج بالطلاب والطالبات لصناعة مشاهد بهدف البلبلة وإثارة الرأي العام».