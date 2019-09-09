مشروعات جديدة ترفع جودة الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة إلى أعلى مستوى

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من العقود الجديدة لمشروعات كفاءة الإنارة بمحافظة بحرة، ومشروع فتح وتهذيب مسارات الأودية بقرى جنوب وغرب مكة المكرمة، ومشروع معالجة مشكلات تجمعات مياه الأمطار السطحية بمواقع متفرقة داخل الأحياء بمكة؛ حرصًا على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات البلدية والحفاظ على المرافق العامة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، عن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص قوله إنَّ المشروعات الجديدة التي أُبرمت مع عددٍ من الشركات الوطنية المتخصصة، بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليونًا و970 ألفًا و174 ريالًا.

وأكد ضرورة تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأمور اللازمة لتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقود، إضافةً إلى الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب من المقاول القيام بها وفقًا لشروط العقد ووثائقه، موضحًا أن الأمانة تولي مشروعات المحافظات والقرى اهتمامًا كبيرًا بهدف تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والطمأنينة لأهالي وسكان تلك القرى، وإيصال الخدمات المختلفة لهم في أماكنهم.

وأنجزت الأمانة مؤخرًا العديد من المشروعات الخدمية في القرى التابعة لها، إضافةً إلى العديد من المشروعات الجديدة التي لا تزال في طور الترسية، التي ستُساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكني تلك القرى والعمل على راحتهم ورفاهيتهم.