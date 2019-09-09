بالصور.. وفاة شخصين إثر اندلاع حريق في «حراج المعيصم» بمكة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، وفاة شخصين في حريق اندلع بحراج المعيصم في العاصمة المقدسة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إنه في تمام الساعة السابعة والدقيقة الرابعة من يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر محرم العام 1441ه‍، ورد بلاغ يفيد باشتعال النار في ورشة (منجرة) تُقدر أبعادها بـ(20×10)م مبنية بالطوب ومسقفة بالصاج تحتوي على مجموعة كبيرة من الأخشاب ومستودع مجاور لها يحتوي على أسِرّة ولوازم حج، مؤكدًا أنه تم السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون انتشاره للورش المجاورة.

وأكَّد أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين كانا متواجدين بداخل غرفة منشأة في الجزء الخلفي من الورشة تقدر أبعادها بـ(4×4)م عثر عليهما أثناء القيام بعملية البحث والتفتيش بعد إخماد الحريق.

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وأشار إلى أنَّ فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرُّف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، قد أعلن في وقتٍ سابق من اليوم، اندلاع حريق في عددٍ من المحلات التجارية بالعاصمة المقدسة، وقال في بيانٍ مقتضب، اطلعت عليه «عاجل»: «باشرت الجهات المختصة حريقًا، اندلع في عددٍ من المحلات التجارية في حراج المعيصم بالعاصمة المقدسة».

ولم يوضّح البيانان، سواء الصادر عن الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية «911»، أسباب اندلاع الحريق.