إيقاف مالك سلاح استخدمه طفل في قتل مواطن بحفل زفاف بالشرقية

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، إيقاف مالك السلاح الذي استخدمه شقيقه الطفل، في إطلاق النار بحفل زفاف، ما أسفر عن وفاة مواطن.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن الجهات الأمنية باشرت، مساء يوم الجمعة، الموافق 7/ 1/ 1441هـ، بلاغًا عن تعرُّض مواطن لطلق ناري؛ أثناء حضوره حفل زفاف، مما نتج عنه وفاته؛ حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكَّدت شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر.