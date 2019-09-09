أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، إيقاف مالك السلاح الذي استخدمه شقيقه الطفل، في إطلاق النار بحفل زفاف، ما أسفر عن وفاة مواطن.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن الجهات الأمنية باشرت، مساء يوم الجمعة، الموافق 7/ 1/ 1441هـ، بلاغًا عن تعرُّض مواطن لطلق ناري؛ أثناء حضوره حفل زفاف، مما نتج عنه وفاته؛ حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وأكَّدت شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مالك سلاح استخدمه طفل في قتل مواطن بحفل زفاف بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.