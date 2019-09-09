الأحوال المدنية: 3 حالات لتغيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الاثنين، الحالات التي يتم فيها تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.

وأشار حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية، عبر موقع التواصل توتر، إلى أنه يتم تغيير الصورة الشخصية بالهوية الوطنية في ثلاث حالات: أولًا- عند تجديد الهوية الوطنية. ثانيًا- عند تغيُّر ملامح الشخص. ثالثًا- بموجب تقارير طبية.

وجاءت إفادة الأحوال المدنية ردًّا على أحد المواطنين الذي تساءل قائلًا: «عند تغير ملامح الوجه والرغبة في تجديد صورة بطاقة الأحوال، وش أختار نوع الموعد؟ تجديد البطاقة، ولا بدل تالف؟».

من جهة أخرى، أوضح حساب العناية بالعملاء أن بطاقة الهوية النسائية صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بأن تكون إلزامية، ويتم تطبيقه عام 1441هـ، مشيرًا إلى أن استخراجها في الوقت الحالي «اختياري».