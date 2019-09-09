«مدني جازان» تحذر من تقلُّبات جوية وتنصح بالابتعاد عن مجاري السيول

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصحبها تساقط برد ونشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وجريان سيول تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش والحرث والداير والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب؛ وذلك حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ودعت المديرية -بحسب وكالة الأنباء السعودية- الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة طقس اليوم الاثنين، توقعت فيه هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت الهيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة تتضمن مناطق جازان، وعسير, والباحة وتشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.