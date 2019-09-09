«العمل» تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى 8850 ريالًا

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة «معروفة» بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
وتم إطلاق هذه الخدمة عبر بوابة «مساند»؛ حيث تُمكّن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تقدر بـ8850 ريالًا (نصف تكلفة الاستقدام المعتاد) «غير شاملة القيمة المضافة»، وفي مدة زمنية محددة بـ45 يومًا، بشرط اختيار اسم العاملة من قبل المواطن.
ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل «الاسم، ورقم الجواز، ورقم التواصل معها».
وتم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لاستلام ومعالجة الطلبات؛ حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيًّا من قبل النظام، حسب المدينة المقيم بها المواطن.
يذكر أن هذه الخدمة محصورة على «بوابة مساند» التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات.
ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة عبر الرابط اضغط هنا
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