إغلاق مخرج طريق المدينة بمحافظة جدة

وجَّهت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، تنبيهًا للمواطنين، بإغلاق أحد الطُرق الرئيسية بمدينة جدة.

وأشارت الإمارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى إغلاق مخرج (طريق المدينة المتجه من الشمال إلى الشرق، والمؤدي لطريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز) في محافظة جدة، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة.

وطالبت الإمارة، قائدي المركبات، بأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الطرق البديلة.