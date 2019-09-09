فريق طبي بحفر الباطن يستأصل ورمًا دماغيًّا لمسنّة عانت من 4 أمراض

تمكَّن فريقٌ طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من استئصال ورم دماغي لمسنّة في العقد الثامن من العمر بعد معاناتها الطويلة من مضاعفاته المتمثلة في فقدان الذاكرة وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى إصابتها بمرض السكر والضغط.
وتبيّن بعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة للدماغ وجود ورم دماغي كبير في فصّ الدماغ الأيمن متصل بالأوردة الدماغية الكبير، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين.
وجرى خلال العملية التي استمرّت ثلاث ساعات، فصل الورم من الأنسجة الدماغية والشرايين المتصلة به، واستئصاله بشكل كامل، تكللت بالنجاح، وفي اليوم التالي استطاعت التعرُّف على أقاربها والتحدث بشكل واضح دون وجود أي مضاعفات تذكر.
وكانت وزارة الصحة طوَّرت قسم الأورام بمستشفى حفر الباطن المركزي بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر زيارات مجدولة وتقديم خدمة علاج الأورام للمرضى من خلال الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية.
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