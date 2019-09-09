مزايا مالية في اللائحة التعليمية الجديدة.. وتربوي يكشف لـ«عاجل» التفاصيل

كشف الخبير التعليمي عوض الشمراني، عن مزايا وُردت في اللائحة التعليمية الجديدة، قال إنّ المعلمين والمعلمات غفلوا عنها، وانشغلوا بالحديث عن الرخصة المهنية وارتباطها بالعلاوة السنوية، مؤكدًا أنّ اللائحة الجديدة تحوي جوانب إيجابية يستفيد منها المعلمون ماديًّا، وتحفّزهم مهنيًّا.

وقال في تصريحات لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، إنّ الكثير من المعلمين سيُمنحون علاوتان في أقل من عشرة أيام، إذ سيتم تسكين المعلمين والمعلمات على سلم الرواتب الجديد بتاريخ 26/ 4/ 1441ه الموافق (23 ديسمبر 2019)، وبعدها يتم منحهم العلاوة السنوية مع بداية العام الميلادي الجديد بتاريخ (1 يناير 2020)، أي بعد عملية التسكين بتسعة أيام فقط، موضّحًا أنّ العلاوة تتراوح بين 500 و540 ريالًا لرتبة معلم ممارس، والتي سيتم تسكين أغلب المعلمين والمعلمات عليها.



وأضاف، أنَّ اللائحة التعليمية الجديدة فكَّت جمود العلاوة السنوية في السلم القديم عند الدرجة 24؛ حيث تضمَّن السلم الجديد استمرارها إلى آخر درجة؛ بمعدل زيادة درجتين عن السلم القديم، وبفارق قدره 930 ريالًا لمن يشغلون المستوى الخامس، وبفارق قدره 1445 ريالًا لمن يشغلون المستوى الرابع.

كما تضمّنت اللائحة التعليمية الجديدة، حسب الشمراني، زيادةً في مقدار مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات على رتبة معلم ممارس، حسب سنوات الخدمة التي يقضونها على هذه الرتبة، وفق التصنيف الوارد في المادة (29) من هذه اللائحة، على ألا تقل سنوات الخدمة عن عشر سنوات.

كما أتاحت اللائحة الجديدة لأصحاب المؤهلات مثل (الماجستير والدكتوراه)، التقديم على الوظائف التعليمية حسب مؤهلاتهم وتعيينهم على درجات أعلى، وهذا ما لم يكن معمولًا به في اللائحة التعليمية السابقة.



