تعميم من «التعليم» بشأن خدمة النقل المدرسي.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

أكَّدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن النقل المدرسي، حدَّدت فيه الموعد النهائي لتسكين الطلاب والطالبات؛ حتى يتم إدراجهم في خدمة النقل المدرسي.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم أكَّدت في تعميمها «الهام والعاجل»، على جميع قائدي وقائدات المدارس؛ بضرورة استكمال مرحلة التسكين لجميع الطلاب والطالبات، في مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول؛ لضمان استمرار خدمة النقل المدرسي.

وحسب التعميم، فإن الاستفادة من خدمة النقل المدرسي، ستكون مقتصرة على الطلبة المسكنين على مركبات النقل المدرسي في نظام «نور».

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وكانت وزارة التعليم، قد شدَّدت على كل إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة؛ بضرورة مراعاة سلامة الطلاب والطالبات المشمولين بالنقل المدرسي، من خلال تنفيذ عدة إجراءات وتدابير، أهمها إبلاغ ولي أمر الطالب أو الطالبة، خلال أول نصف ساعة من بدء اليوم الدراسي في حالة التغيب عن الحضور، برساله نصية.

وأكَّدت الوزارة على المديرين والمديرات بالمدارس، ضرورة التأكيد على سائقي الحافلات المدرسية بتفقدها، والتأكُّد من نزول الطلاب والطالبات، سواء بالفترة الصباحية أو ظهرًا، مع التشديد على السائقين بالتوقف التام والصحيح أمام بوابة المدرسة؛ أثناء نزول وركوب الطلاب والطالبات.

وأشارت «التعليم» إلى أهمية استغلال الأنشطة المدرسية، بما فيها الإذاعة الصباحية؛ لتوعية الطلاب والطالبات بضرورة اتباع إجراءات السلامة والالتزام بها أثناء الوجود في الحافلة.