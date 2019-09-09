اندلاع حريق في محلات تجارية بالعاصمة المقدسة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، اندلاع حريق في عددٍ من المحلات التجارية بالعاصمة المقدسة.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن المركز الوطني «911»، اطلعت عليه «عاجل»: «باشرت الجهات المختصة حريقًا، اندلع في عددٍ من المحلات التجارية في جراج المعيصم بالعاصمة المقدسة».
ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل بشأن الحادثة، كما لم يوضّح سبب اندلاع الحريق أو الأضرار البشرية والمادية الناجمة عنه إن وجدت.
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