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اندلاع حريق في محلات تجارية بالعاصمة المقدسة

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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، اندلاع حريق في عددٍ من المحلات التجارية بالعاصمة المقدسة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن المركز الوطني «911»، اطلعت عليه «عاجل»: «باشرت الجهات المختصة حريقًا، اندلع في عددٍ من المحلات التجارية في جراج المعيصم بالعاصمة المقدسة».

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل بشأن الحادثة، كما لم يوضّح سبب اندلاع الحريق أو الأضرار البشرية والمادية الناجمة عنه إن وجدت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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