السعودية اليوم / أكثر من 2557 مستفيداً من 168 دورة تدريبية في مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام



الدمام 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

أقام مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م، 168 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 2557 متدربًا في الأنشطة الداخلية والخارجية للمجمع تمثلت في برامج تعليمية وتدريبية والمحاضرات العلمية التي تعمل على رفع كفاءة المستفيدين منها.

ويواصل مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام الذي يعد أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية جهوده لرفع كفاءة العاملين وتوعية المجتمع من خلال عقد البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين .

كما أن هناك برامج تدريبية تم جدولتها على مدار العام سواءً كانت في داخل المجمع أو خارجه تهدف إلى رفع مستوى كفاءة العاملين ، ومن بين تلك البرامج التدريبية برنامج " الماتركس" لعلاج الإدمان ، وبرنامج العلاج السلوكي لذوي الاحتياجات العقلية والعلاج المعرفي السلوكي للإدمان ، وبرنامج مهارات التأقلم في علاج الإدمان ، وكذلك برنامج مكافحة العدوى ، ومقياس السلوك التكيفي وورشة عمل التقييم النفسي ، وبرنامج العوامل المسببة للإدمان ، وأيضاً إقامة محاضرات تتعلق بأضرار المخدرات ومهارات التواصل ضمن برنامج دبلوم التعافي ، ومحاضرات حول مقاييس القلق ومقياس الأداء التكيفي والإجتماعي ، والتوعية عن أضرار المخدرات والتدخين ، ومحاضرات عن نظرية النمو وعن الرهاب الاجتماعي والوسواس القهري وخصائص النمو بين المراهقة والنضج .

// انتهى//

14:30ت م

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